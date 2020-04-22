Bakan Kurum: Borçları 3 ay erteliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Kurum "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum borç ertelemelerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. 2B arazi satışlarından kaynaklı borçların tahsilatının 3 ay ertelendiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Kurum "Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" açıklamasında bulundu.

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