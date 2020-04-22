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Benzin ve motorine büyük indirim yapılacak

22.04.2020 - 10:45 | Son Güncelleme :
Benzin ve motorine büyük indirim yapılacak | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerinden benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapılacak.

Brent petrolün 15 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine büyük indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapılacak.

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İstanbul'da litresi 5.13 liradan satılan benzin 4.82 liraya, 5.25 liradan satılan motorin 4.84 liraya gerileyecek.


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