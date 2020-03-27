Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 27 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 334 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1626 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1618 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 334 lira seviyesinde bulunurken; yeni yatay seviyeden başladı. Gram altın fiyatları, saat 14.40 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.08 oranında düşüşle 334.90 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.71 oranında düşüşle 1618 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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