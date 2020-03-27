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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 27 Mart dolar fiyatları )

27.03.2020 - 11:44 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 27 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.40 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.08 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.39 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 6.40 TL seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.3903 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4713 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 14.36 itibarıyla 6.4463 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.1240 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.1114 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.8350 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, salgının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolarda 6.37 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6.46 TL'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 yükselişle 99.44 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1030 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.24 seviyesinde bulunuyor.


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