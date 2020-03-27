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"Alacak sigortasından yararlanma kapsamını genişlettik"

27.03.2020 - 11:58 | Son Güncelleme :
"Alacak sigortasından yararlanma kapsamını genişlettik" | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, alacak sigortasından yararlanma şartlarının genişletildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bakan Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ’lerimize bir koruma da Devlet Destekli Alacak Sigortası ile sağlıyoruz. Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkardık." dedi.

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