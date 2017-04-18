Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı 5 ayın zirvesinden uzaklaşırken, çeyrek altın 251 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları bir önceki seansta güçlenen dolar karşısında beş ayın zirvesinden düşmesinin ardından Kuzey Kore kaynaklı jeopolitik tansiyonun artmasından destek bularak yatay bir seyir izledi.

Spot altının ons fiyatı çok değişmeyerek 1,283.96 dolardan işlem görürken, bir önceki seans 1,295.42 dolara kadar çıkıp 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,05 yükselişle 153 lira sınırında işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,39 yükselişle 251,08 liradan, cumhuriyet altını ise bin 22 liradan alıcı buldu.