Dolarda yükseliş sürüyor! İşte beklenti!

Dün uluslararası piyasada 3.71 seviyesinin üzerini gören dolar fiyatları, yeni güne de 3.71 seviyesinde başladı. Dolar kuru sonrasında gerileyerek 3.69 seviyesinin altına indi.

Dolar kuru yeni günde de hareketli seyrediyor. Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından dün ilk etapta gerileyen dolar/TL günün kalanında yukarı yönlü dalgalanırken, kurda akşam saatlerinde yükseliş hızlandı.

Dün yurt içi piyasalarının kapanış saatinde 3.66 seviyesi civarında işlem gören dolar/TL, akşam uluslararası piyasada 3.71 seviyesinin üzerine çıkarak en yüksek 3.7151 seviyesini gördü. Dolar fiyatları yeni güne de 3.71 seviyesinde başladı. Dolar kuru sonrasında düşüşe geçerek 3.69 seviyesinin altına geriledi.

Dolar kuru saat 10.00 itibarıyla bankalararası piyasada 3.6880 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise aynı dakikalarda 3.9276 seviyesinden işlem gördü.

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3.74 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu"Dolar / TL kuru dün güne 3.63 seviyesinden başlayıp daha aşağı seviyelere düşmekte başarısız olması ile tepki yükselişinin sinyallerini üç aşağı beş yukarı vermişti. Dünkü seyir bize referandum sonucunun fiyatlanmış olduğunu ve mevcut fiyatlamalara dahil olduğunu gösterdi. Sonuç olarak Dolar /TL kurundaki 3.60-3.74 bandına sıkışmış yatay ve yönsüz seyrin devam ettiğini görmekteyiz ve kur bu sabah 3.7058 seviyelerinde bulunuyor. Bu sabah TL, diğer gelişen ülke para birimleri arasında zayıf bir görünüme sahip bulunuyor. İçeride siyasi sahneden gelecek açıklamalar izlenmeye devam edecek. Dışarıda ise ABD kanadında konut başlangıçları ve sanayi üretimi verileri izlenecek" şeklinde kaydetti.

Turşucu şunları ekledi: "Teknik olarak yatay ve yönsüz dalgalanma sürüyor. Teknik göstergelerdeki yatay seyirde bunu teyit ediyor. Stratejik olarak USDTRY paritesinde 3.60 ve 3.74 seviyeleri hareket etmek için anlamlı noktalar. Bu iki seviyenin arasında dolar kuru herhangi bir dalgalanma yapabilir"

DOLARDA YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ÖN PLANDA

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan"TRY’nin USD’ye karşı referandum sonrasında ilk görülen fiyatlara göre daha değersiz olduğu görülmektedir. 3,63 – 3,67 arasında dün sabah gerçekleşen önemli hareketten sonra akşam saatlerinde kurda 3,70 üzerine ilave yükseliş olduğu görülmektedir. Referandumdan sonra TRY varlıklarında değerlenmenin uzun ömürlü olmadığı anlaşılmaktadır, genel anlamda piyasanın ortak görüşü de bu şekilde şekillenmektedir. Öte yandan OHAL, piyasanın referandum sonrasında takip ettiği konulardan biriydi ve 19 Nisan’da bitecek olan OHAL’in uzatılması kararı verildi. Bu bakımdan, ideal olmayan yatırım ortamının devam edecek olması nedeniyle bu durumun da olumsuz fiyatlamalara konu olması normaldir" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra EM para birimleri grubunda ZAR ve Asya para birimleri olmak üzere günlük bazda satışlar görülmektedir. Dün akşamdan beri USD karşısında en çok zayıflayan para birimleri %0,5 değer kaybeden ZAR, %0,4 değer kaybeden THB, %0,3 swğwe kaybeden KRW ve TWD olarak görünmektedir. Başlıca nedenlerin Kore gerginliği ve ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in “doların güçlü olması iyi bir şey” yorumundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.

TRY’nin 3,70 üzerinde bir seyir oluşturmaması, yeniden değer kaybı eğilimine girmemesi açısından önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde siyasi başlıkları izlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye tekrar katılması, AB’nin referandum sonuçlarına olan tepkisine içeriden gelen cevaplar ve müzakerelerin geleceği, ölüm cezası ile ilgili spekülasyonlar (ki AB kanadından bu gerçekleşirse müzakerelerin sona ereceğine dair açıklamalar geldi) ve güney sınırlarımızdaki jeopolitik gelişmeler iç kaynaklı olarak fiyatlamaları şekillendirecektir. Referandum sonuçlarına piyasanın tepkisinin kısa vadeli kalmasını bekliyorduk, ancak sanki etki beklediğimizden daha çabuk geçti. Piyasa gerçek fiyatlama alışkanlığına dönme eğiliminde. Bu yüzden USDTRY için yukarı yönlü risklerin daha ön planda olduğunu düşünüyorum."

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.85, valörde son işlemde yüzde 10.86 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde spot kapanışta ortalama yüzde 11.20 seviyesindeydi.