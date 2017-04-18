Petrol fiyatları değer kaybetti

Petrol fiyatları, ABD'de üretimin arttığına dair sinyallerin gelmesiyle beraber bugün değer kaybetti.

Ham petrol fiyatları, Paskalya tatili dolayısıyla piyasaların bir süre kapalı kalmasının ardından yeniden açılması ve ABD'de üretimin arttığına dair sinyallerin gelmesiyle beraber bugün değer kaybetti.

Brent ham petrolün varil fiyatı 9 sent düşerek 55.27 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 9 sent kayıpla 52.56 dolar oldu.