Çeyrek altın ne kadar oldu?

Jeopolitik riskler altına olan güvenli liman talebini artırırken; gram altın 150 liradan, çeyrek altın ise 246 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle bugün değer kaybederek bir önceki seansta gördüğü beş ayın zirvesinden uzaklaşsa da jeopolitik riskler sarı metale yönelik güvenli liman talebini devam ettirdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşerek 1,252.20 dolardan işlem görürken, Cuma günü 1,270.46 dolara kadar yükselip 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 150 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,10 yükselişle 246 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise bin 4 liradan alıcı buluyor.