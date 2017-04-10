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Akaryakıtta zam geliyor

10.04.2017 - 11:13

Geçtiğimiz hafta benzine 12 motorine 17 kuruş yapılan zammın ardından PÜİS, bu gece yarısından itibaren gazyağına da 10 kuruş fiyat artışı beklediğini açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklenmediği için motorinin pompa satış fiyatında 10 Nisan 2017-11 Nisan 2017 tarihleri arasında değişiklik beklenmemektedir. Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise kesin olmamakla birlikte bugün veya yarın fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

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4 Nisan tarihinde benzinin litresine 12 motorinin litresine ise 8 kuruş zam yapılmıştı. 7 Nisan tarihinde ise motorinin litresine 9 kuruş daha zam yapılmıştı.


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