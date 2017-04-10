‹ Önceki Haber Satın alma haberiyle hisseleri yükseldi Satın alma haberiyle hisseleri yükseldi Sonraki Haber › Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Başbakan Yıldırım'dan 'KDV' müjdesi

10.04.2017 - 10:24 | Son Güncelleme : 10.04.2017 - 12:52

Başbakan Yıldırım "Esnaf ve iş verenler için, vergi indirimine gideceğiz. Mobilya ve Beyaz eşyada KDV indirimini eylül sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNECEK?

Beyaz eşyada 3 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makinaları, klimalar, ütü, saç kurutması, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, ısıtıcılar gibi ürünlerde yüzde 6.7 olan vergi sıfırlanmıştı. Ayrıca mobilyalarda da yüzde 18 olarak alınan KDV yüzde 8’e düşürülmüştü. 30 Nisan tarihinde sona erecek bu karar öncesi bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkacak ve vergi indirimleri ekim başına kadar uzatılacak. Hem beyaz eşya hem de mobilya sektörü bir süredir vergi indirimlerinin devamı isteniyordu.

VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ 800 MİLYON TL

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Konu ile ilgili bir açıklamada Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan Ağbal: "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor" dedi.

7.2 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bakan Ağbal açıklamasının devamında ise şunları kaydetti: "Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz."

 


‹ Önceki Haber Satın alma haberiyle hisseleri yükseldi Satın alma haberiyle hisseleri yükseldi Sonraki Haber › Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
91.240 Değişim: 3,10% Hacim : 5.674 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 88.731 10.04.2017 Yüksek 91.343
Açılış: 88.766
3,7292 Değişim: -0,01%
Düşük 3,7286 11.04.2017 Yüksek 3,7311
Açılış: 3,72945
3,9514 Değişim: -0,04%
Düşük 3,9504 11.04.2017 Yüksek 3,9555
Açılış: 3,95275
150,51 Değişim: 0,03%
Düşük 150,42 11.04.2017 Yüksek 150,73
Açılış: 150,46
1,0590 Değişim: -0,07%
Düşük 1,0589 11.04.2017 Yüksek 1,0603
Açılış: 1,05964
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.