Başbakan Yıldırım'dan 'KDV' müjdesi

Başbakan Yıldırım "Esnaf ve iş verenler için, vergi indirimine gideceğiz. Mobilya ve Beyaz eşyada KDV indirimini eylül sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNECEK?

Beyaz eşyada 3 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makinaları, klimalar, ütü, saç kurutması, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, ısıtıcılar gibi ürünlerde yüzde 6.7 olan vergi sıfırlanmıştı. Ayrıca mobilyalarda da yüzde 18 olarak alınan KDV yüzde 8’e düşürülmüştü. 30 Nisan tarihinde sona erecek bu karar öncesi bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkacak ve vergi indirimleri ekim başına kadar uzatılacak. Hem beyaz eşya hem de mobilya sektörü bir süredir vergi indirimlerinin devamı isteniyordu.

VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ 800 MİLYON TL

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Konu ile ilgili bir açıklamada Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan Ağbal: "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor" dedi.

7.2 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bakan Ağbal açıklamasının devamında ise şunları kaydetti: "Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz."