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Çeyrek altın kaç lira?

12.03.2018 - 10:54 | Son Güncelleme :

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, gram altın 162,1 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,1 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 162,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 162,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Altın fiyatları enflasyon endişelerini azaltan tarım dışı istihdam verisinin ardından doların aşağı yönlü hareket etmesinden destek bularak yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,323.07 dolarda bulunuyor.


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