Migros 150 yeni mağaza hedefliyor

Geçen yıl kara dönen Migros, 120-150 yeni mağaza hedefliyor.

Migros geçen sene 512.7 milyon lira net kâr açıklarken, bu yıl konsolide satışlarda geçen yıla göre yüzde 15-18 büyüme hedefliyor; konsolide FAVÖK marjını ise yüzde 5.5 ile yüzde 6 arasında sağlamayı planlıyor.

Şirketin Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre ayrıca yıl içinde 120 ile 150 arasında yeni mağaza açılması öngörülüyor.

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KAP'a gönderilen bilançolara göre ise Migros satış gelirlerini geçen yıl yüzde 38.7 artırarak 15.3 milyar liraya yükseltirken, 2016 yılında 300 milyon lira olan zararı ise geçen yıl 512.7 milyon lira kâra döndü.

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