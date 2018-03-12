‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza

Ekonomistler cari açık verisini değerlendirdi

12.03.2018 - 12:27

Ocak ayında cari açık 7.1 milyar dolar ile beklentinin üzerinde geldi. Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Ekonomistler cari açık verisini değerlendirdi.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, son on iki aylık cari açığın Mayıs 2014'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Cari dengenin enerji ithalatında artışa karşılık, altın ticaretindeki lehte baz etkisi ve büyümedeki olası yavaşlama ile 2018 yılı sonunda 52 milyar dolar açık vermesini beklemekteyiz, ancak riskler yukarı yöndedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında cari açık 7,1 milyar dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, son on iki aylık cari açığın, 51,6 milyar dolarla Mayıs 2014'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti.

##$HABER_1444616$##

Şubat ayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncü dış ticaret verilerinin, geçen yıla göre yüksek dış açığa işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, bunun da on iki aylık cari açığın 53 milyar doları aşabileceğini düşündürdüğünü söyledi.

Bürümcekçi, son dönemde çekirdek açığın belirgin yükselişe geçmesinin ekonominin potansiyel büyümesinin üzerinde seyrettiğini gösteren bir diğer veri olduğuna dikkati çekerek, "Veride gözlenen kötüleşmede, dış ticaret ile birincil gelir dengesinin geçen yıldan yüksek açık vermesi ana etken olurken, hizmetler dengesinin bu yıl yüksek fazla vermesi kötüleşmeyi sınırladı. Cari dengenin enerji ithalatında artışa karşılık, altın ticaretindeki lehte baz etkisi ve büyümedeki olası yavaşlama ile 2018 yılı sonunda 52 milyar dolar açık vermesini beklemekteyiz, ancak riskler yukarı yöndedir." diye konuştu.

Geçen yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji ve altın ticaretindeki gelişmelerin 2018'de devam edip etmeyeceğinin kritik olacağına değinen Bürümcekçi, şunları ifade etti: 
"Petrol fiyatlarının son dönemde yükselerek halen 55 dolar olan 2017 ortalamasının üzerinde seyretmesi cari açığı artırıcı etkide bulunmaya devam edecektir. Altın ticaretinde ise geçen yıl 10 milyar dolar açık vermemiz, altın ithalatı geçen yıl gibi devam etmeyecekse, lehte baz etkisi oluşturabilir. Ayrıca, ocak-şubat dönemi verilerinden görüldüğü kadarıyla yıla güçlü bir giriş yapan ekonomik aktivitenin bir yavaşlama gösterip göstermeyeceği ve gösterecekse bunun ne boyutta olacağı da kritik belirleyici olacaktır. Buna karşılık, pozitif bir faktör olarak, AB pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümenin güçlenmesi ihracat açısından ümit vericidir. Ayrıca, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini korumasıyla toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir."

"YIL SONUNA AİT 48 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDEKİ AÇIK TAHMİNİMİZİ KORUYORUZ"

Halk Yatırım Araştırma Direktör Banu Kıvcı Tokalı da yıllık cari açıktaki hızlanmanın ilk çeyrek boyunca devam edebileceğini kaydetti.

Tokalı, yılın ilk çeyreğinde yıllık açıktaki genişlemenin devam etmesini ve 55 milyar dolar civarına yükselmesini beklediklerini aktararak, ancak baz etkisinin azalan olumsuz etkisiyle yıl sonuna ait 48 milyar dolar düzeyindeki açık tahminlerini koruduklarını bildirdi.

Yıllık cari açıktaki hızlanmada altın ve petrol ithalatının önemli etkisinin bulunduğuna, altın ve enerji dışı çekirdek açıkta da artışın devam ettiğine dikkati çeken Tokalı, "Geçen yılın ağustos sonunda pozitif bölgeye geçen 12 aylık kümülatif bazda çekirdek cari denge, 2018'in ocak sonunda 5,9 milyar dolarlık açığa işaret ediyor, ancak yine de Ocak 2017 sonundaki 10,7 milyar dolarlık açık düzeyine göre daha ılımlı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tokalı, cari açıktaki artışın dış denge sürdürülebilirliğini de gündemde tuttuğundan bahsederek, "Buna karşın, gelişen ülkelere yönelik risk iştahının belirsizliklerle birlikte sürmesinin, açık finansmanı açısından riskleri dengelediğini düşünebiliriz. Petrol fiyatlarının ılımlı kalmaya devam etmesi ve altın ithalatında şubatta beklenen yavaşlama da cari açıktaki ivmelenmenin daha dengeli gelişmesi açısından rahatlatıcı unsurlar olarak görülebilir." ifadelerini kullandı.


‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Sonraki Haber › ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.411 Değişim: 1,28% Hacim : 6.518 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.704 12.03.2018 Yüksek 118.787
Açılış: 117.704
3,8508 Değişim: 1,04%
Düşük 3,8065 12.03.2018 Yüksek 3,8508
Açılış: 3,8112
4,7442 Değişim: 1,12%
Düşük 4,6900 12.03.2018 Yüksek 4,7442
Açılış: 4,69145
163,22 Değişim: 0,64%
Düşük 161,61 12.03.2018 Yüksek 163,26
Açılış: 162,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.