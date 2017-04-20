Çeyrek altın kaç lira?

Altının gram fiyatı yüzde 0,33 düşüşle 150 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 0,91 yükselişle 247 liradan, cumhuriyet altını ise bin 14 liradan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Spot altının ons fiyatı çok değişmeyerek 1,278.64 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları dün yüzde 1'e yaklaşan düşüşlerin ardından Kuzey Kore merkezli jeopolitik gerginlik ve Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli limanlara yarattığı taleple beraber bugün sakin bir seyir izledi.

Altın fiyatları sakin bir seyir izlerken; altının ons fiyatı 1278 dolardan, çeyrek altın ise 247 liradan işlem gördü.

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