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Dolar/TL 'yabancılar' eşliğinde sert geriledi!

20.04.2017 - 09:21 | Son Güncelleme : 20.04.2017 - 15:58

Dolar fiyatları yeni güne 3.67 seviyesinden başlarken, sonrasında gerileyerek 3.63 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru, referandum sonrası siyasi gelişmeleri izlenmeye devam ediyor.

Referandum sonrası sert dalgalanan dolar/TL yeniden düşüşe geçti. Kurun gerilemesinde yabancı bankaların TL ile ilgili olumlu raporları etkili oldu. Dolar kuru güne 3.67 seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşe geçerek en düşük 3.6280 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 15.57 itibarıyla 3.6410 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise en düşük 3.9000 seviyesini görürken, aynı dakikalarda 3.9110 seviyesinden işlem gördü.

Referandum sonrası siyasi gündemin sakinleşme eğilimine girmemesi dolar/TL'deki referandum sonrası aşağı yön beklentilerinin gerçekleşmemesine neden olurken, bankacılar piyasalarda siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.

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DOLAR NEDEN GERİLİYOR?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TRY adına yayınlanmış olan olumlu yabancı raporların piyasa hareketi yarattığı görülmektedir. Kısaca özetleyecek olursak; Credit Suisse’in raporunda 3 aylık USDTRY projeksiyonunu 3,80’den 3,65’e indirmesi ve TRYZAR paritesinde de yükseliş beklemesi öne çıkıyor. Özellikle ikincisi açısından düşünecek olursak; TRY’nin en çok benzediği para birimi ZAR’a göre daha çok tercih edilir olacağı anlaşılıyor. Diğer bir rapor Deutsche Bank’tan, orda da USDTRY için 3,56’dan put opsiyonu öneriliyor ve kısa vadede TRY için değer kazanım marjı olduğu belirtiliyor. TRY’nin tepkisi olumlu, 3,63 seviyesine doğru çekilen bir kur hareketi var" dedi.

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Erkan şöyle devam etti: "EM para birimleri grubunda genele yayılan bir iyimser hava söz konusu. Yüksek faizli para birimleri revaçta, TRY ve ZAR da en önde ilk 2 sırada kendilerine yer buluyorlar. TRY’de değerlenme yüzde 1,1 seviyesinde, ZAR da yüzde 0,8 değer kazanmış durumda. Bunun içsel bir hareketle gelmediğini düşünüyorum, daha temkinli yaklaşılması gereken bir hareket olarak görüyorum. TRY’de referandum sonrası değerlenme olmasını ve USDTRY kurunun 3,50’li seviyelere gerilemesini beklemekteydik, ancak piyasa dalgalanması beklediğimizden fazla oldu. TRY’de kısa vadede değerlenme olabilir, ancak uzun vade için kurda alım fırsatı olacağını; TRY’ye artan bir kurumsal talep veya yabancı talebi olmasını beklemediğimi belirtmek isterim. Kurda daha üst seviyelerin önümüzdeki aylarda normalleştirileceği görüşümü koruyorum. Bunun daha hızlı veya daha yavaş şekilde gerçekleşmesini USD’nin halen yavaş olan global hareketi belirleyecektir. 

Yavaşlayan USD hareketini de göz önünde bulundurmak gereklidir. Majör para birimlerinin hemen hepsinde USD aleyhine bir hareket var ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,17 seviyesini gördü. Bu hareketin çoğu da Trump’ın ekonomik reformlarının gecikebileceği endişesinden gelmektedir. Trump’ın ekonomide yavaş davranmasının Fed’i de yavaşlatacağını söyleyebiliriz"

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İYİMSER HAVA KISA SÜRDÜ

Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentiler, referandumun hemen ardından OHAL'in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa'nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi unsurlar nedeniyle gerçekleşemedi.

Referandum sonrası gündemin yeniden ekonomiye odaklanmasıyla kısa vadede kurda 3.60 seviyesinin altının piyasalarda beklemesine karşın, endişelerin devam etmesi ile anlamlı bir iyimserlik tam olarak yaşanamıyor.

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SİYASİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi partilerin 16 Nisan referandumunun iptaline ilişkin başvurularını reddetmesinin ardından gözler muhalefetin adımlarına çevrildi. CHP'nin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK kararının ardından bundan sonraki hukuki süreçte Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi hangi yollar olacağını planlayacaklarını söyledi.

Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini öngören anayasa değişiklik referandumunda "mühürsüz pusula ve zarfların kabulü" tartışmaları sürerken, muhalefet referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51'in biraz üzerinde çıkan "evet" oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken; analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.91 seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.32 seviyesindeydi.


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