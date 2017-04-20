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Otomobil devinin fabrikasına el konuldu

20.04.2017 - 09:40

General Motors Venezuela hükümetinin otomobil fabrikasına el koyduğunu açıkladı.

General Motors, Venezuela hükümetinin yasal olmayan bir eylemle Valencia sanayi merkezindeki fabrikasına el koyduğunu açıkladı ve haklarını korumak için her türlü yasal yollara baş vuracağını söyledi. Solcu bir yönetim altında olan Venezuela'da ekonomik kriz giderek derinleşiyor ve pek çok Amerikan şirketi bu nedenle zor durumda.

General Motors yaptığı yazılı açıklamada, "GMV'nin (General Motors Venezolana) fabrikasına dün beklenmedik bir biçimde devlet yetkilileri tarafından el konulmuş ve normal operasyonlar durdurulmuştur. Ayrıca şirketin araçları gibi diğer varlıkları da yasadışı bir biçimde tesisten çıkarılmıştır" dendi.

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GM, el koyma eyleminin şirket, 2,678 işçisi, 79 bayisi ve tedarikçileri için onarılmaz zararlara yol açacağını bildirdi.

Venezuela enformasyon bakanlığı bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Venezuela otomotiv sanayi çok karmaşık döviz kontrol kuralları yüzünden yaşanan hammadde darlığı ve yerel üretimdeki durgunluk nedeniyle hızlı bir düşüş yaşıyor. Pek çok tesiste üretim durma noktasına yakın.

Ford Motor Co 2015 yılında 800 milyon dolar vergi öncesi zarar göstererek Venezuela'daki yatırımını kapattı.

Venezuela hükümeti geçmişte bazı fabrikalara el koymuştu. Hükümet 2014 yılında Amerikalı temizlik ürünleri üreticisi Clorox Co.'ya ait iki tesise "geçici" olarak el koymuş, Clorox da ülkeyi terk etmişti.

Eski lider Hugo Chavez'in yaptığı devletleştirmelerden dolayı Venezuela'ya karşı açılan 20 tahkim davası devam ediyor.


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