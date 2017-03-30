Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının ons fiyatı 1.250 liradan işlem görürken, çeyrek altın 240 liranın üzerinde alıcı buluyor.

Altın fiyatları dolardaki artışın etkisiyle düşerken, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının yarattığı belirsizlik ve Fransa'da seçimlerin yaklaşmasından dolayı kısmi destek gördü. Analistler, altının 200 günlük ortalaması olan 1,260 doların üzerine çıkamamasından sonra bir düzeltme yaşadığını belirtiyorlar.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.22 düşerek 1,250 dolar oldu.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 0,79 yükselişle 240 liranın üzerinde, Cumhuriyet altını ise 986 liradan alıcı buluyor.

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