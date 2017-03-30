Coca Cola Türkiye'de yeni fabrikasını açıyor

Coca Cola İçecek Türkiye'deki 10. fabrikasını Isparta'da 110 milyon TL yatırımla açacak.

Coca-Cola İçecek onuncu fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada fabrikanın bu yılın ikinci çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesinin planlandığı ifade edildi. Açıklamada, "ileri teknolojiyle donatılmış üretim hatlarına ve 220 milyon litre (yaklaşık 40 milyon ünite kasa) kapasiteye sahip olacak olan fabrikanın", yaklaşık 300 kişilik istihdam etkisi yaratacağı belirtildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Isparta fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretimi gerçekleştirilecek.

Etiketler