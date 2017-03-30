Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları iki günlük yükselişini devam ettirdi.
Petrol fiyatları, Libya'dan tedarik edilen petrolde kesintiler olmasıyla beraber iki günlük yükselişini devam ettirirken, yüksek ABD ham petrol stok miktarı bu artışları sınırladı.
Brent ham petrolün varil fiyatı 11 sent artarak 52.53 dolara çıkarken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 19 sent artarak 49.70 dolardan işlem gördü.
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Brent petrolü (değişim; son işlem): 0.17% 52.51
ABD hafif petrolü (değişim, son işlem): 0.36% 49.69