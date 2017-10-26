Altın yatırımcısı dikkat! Fiyatlar tarihi seviyelerde

Dün dolardan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün 155 seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 253 liradan işlem görürken, altının ons fiyatı 1277 dolarda hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 155 lira seviyesinde dengelendi. Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra dolar kurundaki yükselişe paralel 156,4 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,80 artışla 154,7 liradan tamamdı.

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Altının gram fiyatı, bugün açılışta sakin bir seyir izlerken şu dakikalarda 155,12 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 253 lira, Cumhuriyet altını da 1.036 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.282,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.280 dolardan alıcı buluyor.