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Halka arz için yatırımcılarla görüşüyor

26.10.2017 - 13:09

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Üyesi Kazanç, "Eş zamanlı olarak ağırlıkla uluslararası yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılarla ön görüşme ve şirket tanıtım faaliyetlerine başladık" dedi.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, şirketin halka arzına ilişkin izin süreçlerinin devam ettiğini belirterek, "Şirketimizin yüzde 25'ini halka arz etmek istiyoruz. Eş zamanlı olarak ağırlıkla uluslararası yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılarla ön görüşme ve şirket tanıtım faaliyetlerine başladık." dedi.

Kazanç, Başkent Doğalgaz'ın Ankara'da basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda soruları cevaplandırdı.Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi için ilk başvuru sürecinin temmuzda başladığını, doğru piyasa koşullarına göre bu süreci tamamlamak istediklerini anlatan Kazanç, "Şirketimizin yüzde 25'ini halka arz etmek istiyoruz. Eş zamanlı olarak ağırlıkla uluslararası yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılarla ön görüşme ve şirket tanıtım faaliyetlerine başladık. Uluslararası ve yerli yatırımcıların reaksiyonu, doğru zamanlama gibi değişkenlerin bir araya geldiği bir denklem söz konusu. Bizim görevimiz, hedefimiz halka arz için her türlü çalışmayı yapmak ve şirketimizi bu süre zarfında yurt içi ve dışında tanıtmak." diye konuştu.

Takvim belirlemenin söz konusu piyasada çok mümkün olmadığını dile getiren Kazanç, "Piyasa koşulları zamanı kesinleştirir. Bu yıl sonu için ciromuza gelince, bu yıl başında 1 milyon 695 bin olan abone sayımızın yıl sonunda 1 milyon 760-770 bin olmasını bekliyoruz. Bu da ciro için bir ipucu verir." ifadelerini kullandı.

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"PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ VATANDAŞA YANSIMIYOR"

Şirketin Bilgi Sistemleri Müdürü Gökhan Demir de son aylarda gündeme gelen doğalgaz sayaçlarının pillerinin değişimine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Demir, pil değişim ücretinin vatandaşa yansımadığını söyledi.

Şirketin gaz satışlarının yüzde 45'inin PTT üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Demir, "Kiosklarımız da hızla bu orana yetişiyor. Kiosklarımız hizmete gireli yaklaşık 1,5 yıl oldu. Hizmeti aksatmamak için de çalışmalarımız devam ediyor. SCADA sistemimiz için birçok ülkede ziyaretlerde bulunduk incelemeler yaptık. Avrupa tarafındakilerin daha doğru çalıştığına karar verdikten sonra, Çekya'dan arkadaşlarımızla çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ise mekanik ve ön ödemeli sayaçlara ilişkin herhangi bir problemin söz konusu olmadığına değinerek, "Doğalgaz dağıtımında ön ödemeli ve mekanik olarak bilinen faturalı sayaçlar var.Faturalı olanlarda 'gazım bitti, kalmadı' derdi yok. Ön ödemeli sayaçlar ise sadece Ankara'da ve 30 bin adet olmak üzere Kütahya'da kullanılmakta." dedi.Torun, ayrıca bu ay sonunda yaklaşık 100 yıllık şirket binasından taşınacaklarını ve yeni binayla Ankaralılara daha efektif hizmet sunacaklarını söyledi. 


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