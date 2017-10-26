Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Haberler gerçek dışı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, Alman bankaları ile ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Alman bankalarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi. Ertem, "Alman bankaları ile ilgili haberler gerçek dışı. EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor, sorun yok. Alman bankaları haberi faiz kararı öncesi manidar. Alman banka haberi gibi haberler Türkiye'ye operasyon" dedi.

Alman devlet banka ve finans kurumlarının Türk şirketlere artan siyasi tansiyon nedeniyle kredi vermeyi askıya alacağı iddialarıyla ilgili konuşan Ertem şunları söyledi:

"Alman bankaları ile ilgili haberler gerçek dışı. EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor, sorun yok. Alman bankalardan da bugün açıklama gelebilir. Alman bankaları haberi faiz kararı öncesi manidar.

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NTV'nin haberine göre; Alman banka haberi gibi haberler Türkiye'ye operasyon. Akşam kurda ufak bir yükselme oldu, geri geldi. Türk ekonomisinin temelleri de sağlam. TL'yi güçsüz gösterip faiz artışına zorlama gayreti var. Burada kasıt var, dürüst piyasa analistlerinin bunlara itibar etmeyeceğini düşünüyorum. Bu tip operasyonların nedenleri açık."

Dolar/TL, Alman bankalarına yönelik iddialarla dün 3,81'e yaklaşmıştı.

BÜYÜMENİN GÜCÜ SÜRECEK

2017 büyümesini çok güçlü olacağını belirten Ertem, "Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7'nin üzerinde olacak gibi gözüküyor. Dördüncü çeyrek için de öncü göstergeler büyümenin gücünün süreceğini gösteriyor, baz etkisini göremeyebiliriz" dedi.