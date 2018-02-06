‹ Önceki Haber Medical Park halka arz fiyatını yükseltti Medical Park halka arz fiyatını yükseltti Sonraki Haber › Kalyon ve Kolin Akkuyu'dan çekildi Kalyon ve Kolin Akkuyu'dan çekildi

Altın talebi 8 yılın dibini gördü

06.02.2018 - 12:33

Altın talebi, 2017'de sekiz yılın dip seviyesine geriledi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) fonların altına yaptıkları yatırımlardaki düşüşün, mücevher talebindeki yükselişten fazla olmasıyla, altın talebinin 2017'de sekiz yılın dip seviyesine gerilediğini belirtti.

WGC, son çeyrek dönemlik talep eğilimleri raporunda, küresel altın talebinin 2017 yılında yüzde 7 düşüşle 2009'dan bu yana en düşük seviyesi olan 4,071.7 tona gerilediğini söyledi.

Altın madencilerinin finanse ettiği WGC'ye göre, yatırım talebi, külçe altına dayalı borsa yatırım fonlarına para girişinin azalması nedeniyle dörtte bire yakın oranda geriledi.

Altın fiyatları geçen yıl doların zayıf seyrinin desteğiyle yükselirken, yükselen faiz oranları ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş, altının yatırım olarak cazibesini azalttı.

##$HABER_1443794$##

WGC'nin piyasaları izlemekten sorumlu yetkilisi Alistair Hewitt, "Yüksek hisse senetleri ve yükselen faiz oranları, bazı yatırımcıları (geçen yıl) altına yatırım yapmaya yöneltti. Bu, birçok yatırımcının yüksek varlık fiyatlarından endişe ettiği anlamına geliyor" dedi.

Hewitt, Avrupa'da para politikası hala gevşek olduğu için geçen yıl yapılan yeni altın borsa yatırım fonlarının yüzde 73'ünün Avrupa fonlarına girdiğini belirtti.

Hewitt "Avrupa'da hala ekside faiz oranları ve negatif getirilerle karşı karşıyasınız" dedi.

Hewitt, geçen yıl hisse senetlerinin yükselişine katkıda bulunan küresel büyümeye yönelik iyimserliğin de daha güçlü mücevher alımına yol açtığını söyledi. Mücevher amaçlı altın talebi, altın fiyatlarında yüzde 13'lük bir artışa rağmen 2013'ten bu yana ilk yıllık artışını kaydetti.

Rusya ve Kazakistan'dan gelen talep yüksek kalırken, Türkiye'den gelen talep de arttı. Son yıllarda güçlü bir altın alıcısı olan Çin ise 2017'de piyasada yer almadı.


Etiketler

  • Dünya Altın Konseyi
  • WGC
  • Altın talebi
‹ Önceki Haber Medical Park halka arz fiyatını yükseltti Medical Park halka arz fiyatını yükseltti Sonraki Haber › Kalyon ve Kolin Akkuyu'dan çekildi Kalyon ve Kolin Akkuyu'dan çekildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.516 Değişim: -2,00% Hacim : 5.811 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 113.876 06.02.2018 Yüksek 115.248
Açılış: 114.297
3,7829 Değişim: -0,05%
Düşük 3,7738 06.02.2018 Yüksek 3,7960
Açılış: 3,7849
4,6738 Değişim: -0,36%
Düşük 4,6615 06.02.2018 Yüksek 4,7101
Açılış: 4,69045
162,37 Değişim: -0,15%
Düşük 162,16 06.02.2018 Yüksek 164,13
Açılış: 162,62
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.