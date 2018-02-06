Altın talebi 8 yılın dibini gördü

Altın talebi, 2017'de sekiz yılın dip seviyesine geriledi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) fonların altına yaptıkları yatırımlardaki düşüşün, mücevher talebindeki yükselişten fazla olmasıyla, altın talebinin 2017'de sekiz yılın dip seviyesine gerilediğini belirtti.

WGC, son çeyrek dönemlik talep eğilimleri raporunda, küresel altın talebinin 2017 yılında yüzde 7 düşüşle 2009'dan bu yana en düşük seviyesi olan 4,071.7 tona gerilediğini söyledi.

Altın madencilerinin finanse ettiği WGC'ye göre, yatırım talebi, külçe altına dayalı borsa yatırım fonlarına para girişinin azalması nedeniyle dörtte bire yakın oranda geriledi.

Altın fiyatları geçen yıl doların zayıf seyrinin desteğiyle yükselirken, yükselen faiz oranları ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş, altının yatırım olarak cazibesini azalttı.

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WGC'nin piyasaları izlemekten sorumlu yetkilisi Alistair Hewitt, "Yüksek hisse senetleri ve yükselen faiz oranları, bazı yatırımcıları (geçen yıl) altına yatırım yapmaya yöneltti. Bu, birçok yatırımcının yüksek varlık fiyatlarından endişe ettiği anlamına geliyor" dedi.

Hewitt, Avrupa'da para politikası hala gevşek olduğu için geçen yıl yapılan yeni altın borsa yatırım fonlarının yüzde 73'ünün Avrupa fonlarına girdiğini belirtti.

Hewitt "Avrupa'da hala ekside faiz oranları ve negatif getirilerle karşı karşıyasınız" dedi.

Hewitt, geçen yıl hisse senetlerinin yükselişine katkıda bulunan küresel büyümeye yönelik iyimserliğin de daha güçlü mücevher alımına yol açtığını söyledi. Mücevher amaçlı altın talebi, altın fiyatlarında yüzde 13'lük bir artışa rağmen 2013'ten bu yana ilk yıllık artışını kaydetti.

Rusya ve Kazakistan'dan gelen talep yüksek kalırken, Türkiye'den gelen talep de arttı. Son yıllarda güçlü bir altın alıcısı olan Çin ise 2017'de piyasada yer almadı.

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