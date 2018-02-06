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Kalyon ve Kolin Akkuyu'dan çekildi

06.02.2018 - 12:40

Akkuyu projesinden Kolin ve Kalyon çekildi, yerlerine EÜAŞ dahil olabilir.

Rus gazetesi RBC, inşaat çalışmaları geçen yıl sonunda başlayan Akkuyu nükleer santrali projesinde Rusya'nın ortağı olan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın projeden çekildiğini bildirdi. Projeye yakın iki kaynağa dayandırılan haberde bu iki şirketin yerini kamuya ait Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait EUAS ICC'nin alabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu, Rus-Türk ortaklıyla inşa edilip işletilecek. Projede Rusya'yı temsil eden nükleer enerji şirketi Rosatom, geçen yıl ortasında projeye ortak olarak Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'tan oluşan konsorsiyumu alma kararı aldı. Ortaklığı resmi hale getirecek hissedarlar anlaşması ise imzalanmadı.

Toplam 4,800 MW güçte dört reaktörden oluşacak santral projesinin mali büyüklüğü 20 milyar dolar olarak açıklandı. Nükleer santral için sınırlı inşaat izni geçen yıl Ekim ayında verilirken, inşaat Aralık ayında başlamıştı. Santralin inşaatın başlamasından yedi yıl sonra devreye alınması bekleniyor.

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Akkuyu'nun inşası ve işletmesi konusunda iki ülke arasında işbirliği anlaşması 2010 yılında imzalandı. Uluslararası anlaşmaya göre inşaat ve işletmeyi yapacak olan Akkuyu Nükleer AŞ'nin yüzde 51'i Rusya, yüzde 49'u Türkiye'ye ait.

Enerji güvenliğini sağlamak için yurtiçinde üretilen ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için mevcut elektrik tüketiminin yüzde 16'sını karşılayacak olan Akkuyu santralini devreye almak istiyor.

Türkiye kaynak çeşitlendirme kapsamında Japonya ile Sinop'ta nükleer santral yapmak için de anlaşma imzaladı.


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