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Medical Park halka arz fiyatını yükseltti

06.02.2018 - 11:27

MLP Sağlık Hizmetleri halka arzında fiyat beklentisi hisse başına 19 TL'den 19-20 TL'ye yükseltildi.

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arzında fiyat beklentisi hisse başına 19 lira olarak açıklandıktan sonra 19-20 liraya revize edildi.

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Talep toplayıcının verdiği bilgiye göre halka arzda ek satış dahil uluslararası yatırımcılara ayrılan tüm paylara talep geldi.

Talep toplamanın İngiltere saati ile 13.00'te sona ereceği de belirtildi.


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