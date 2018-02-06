Medical Park halka arz fiyatını yükseltti

Talep toplamanın İngiltere saati ile 13.00'te sona ereceği de belirtildi.

Talep toplayıcının verdiği bilgiye göre halka arzda ek satış dahil uluslararası yatırımcılara ayrılan tüm paylara talep geldi.

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arzında fiyat beklentisi hisse başına 19 lira olarak açıklandıktan sonra 19-20 liraya revize edildi.

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