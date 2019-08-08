‹ Önceki Haber TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Altın fiyatlarından sterlin ve yen karşısında tarihi rekor

08.08.2019 - 12:24
Altın fiyatlarından sterlin ve yen karşısında tarihi rekor | Altın Haberleri

Altın fiyatları sterlin ve yen karşısında tüm zamanların rekorunu kırarak sırasıyla 1,241,55 ve 159,588 değerlerine yükseldi.

Altın fiyatlarında görülen artış, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara kaçması etkisiyle oldu. Altın daha önce dolar karşısında altı yılın zirvesine ulaşarak 1,510.44 dolara yükselmişti. Goldman Sachs analistleri ise ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının altı ay içinde 1,600 doları aşacağını öngördüklerini açıkladılar.

##$HABER_1456701$##

Altın sterlin karşısında yüzde 2.08 artışla 1,236.8 değerine ve yen karşısında yüzde 1.48 artışla 159,281.5 değerine yükseldi. Altın fiyatı euro karşısında yüzde 1.82 artışla 1,340.58 değerine yükseldi.


‹ Önceki Haber TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.047 Değişim: 1,01% Hacim : 5.732 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 97.852 08.08.2019 Yüksek 99.332
Açılış: 99.125
5,4585 Değişim: -0,68%
Düşük 5,4494 08.08.2019 Yüksek 5,5149
Açılış: 5,4958
6,1283 Değişim: -0,45%
Düşük 6,1223 08.08.2019 Yüksek 6,1942
Açılış: 6,1558
262,28 Değişim: -1,12%
Düşük 261,86 08.08.2019 Yüksek 266,06
Açılış: 265,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.