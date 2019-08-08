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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

08.08.2019 - 12:43
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 26 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.


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