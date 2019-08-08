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TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor

08.08.2019 - 12:12
TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra yaptığımız çağrımıza ilk olarak kamu bankalarımızın destek vermesini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Şimdi faiz indirimi sürecine özel bankalarımızın da destek vermesini istiyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra yaptıkları çağrıya ilk olarak kamu bankalarının destek vermesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerini düşürmelerini ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizini 425 baz puan indirmesinin ardından TOBB başta olmak üzere iş dünyasından bankalara kredi faizlerinin indirilmesi konusunda çağrı gelmiş, kamu bankaları tarafından da bu çağrılar karşılık bularak konut faizleri yüzde 1'in altına çekilmişti.

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Faiz indirimlerinin piyasaya yansımalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra yaptıkları "Sıra bankalarda, kredi faizlerinin düşürülmesini bekliyoruz" çağrısına ilk olarak kamu bankalarının destek vermesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmaların pozitif etkilerini de piyasalarda görmeye başladıklarını ifade ederek, "Kredi faiz indirim sürecinin hızlanmasıyla net etkiyi üretim ve büyüme rakamlarında da göreceğimize eminiz." diye konuştu.

"ÖZEL BANKALARIN DA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Faiz indirimi sürecine özel bankaların da destek vermesini istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerini düşürmelerini ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kamu bankalarınca yapılan faiz indirimlerinin, başta konut sektörü olmak üzere zincirleme bir şekilde istihdamın da artmasıyla diğer sektörleri hareketlendirmesi bekleniyor.

Ziraat Bankası, geçen günlerde tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0,99'a indirdi.

VakıfBank, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a çekerken Halkbank da konut kredi faiz oranını azami 180 ay vade için yüzde 0,99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın bu indirimleri sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla kişi toplam 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisine başvurdu. 


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