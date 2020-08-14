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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ons altın, Altın yorum

14.08.2020 - 12:11 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ons altın, Altın yorum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 1.954 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı ise dün yüzde 2 artarak 461,1 liraya çıktı.

Yeni güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 460,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

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ONS ALTIN GÜÇ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR
ÜNLÜ & Co

Dolar endeksinin dün kalıcı olmasa da 93 seviyesinin altına sarkması ile birlikte ons altının 1950 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında özellikle 1960 doların aşılması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğiliminin bir miktar daha güç kazanabileceğini söylemek mümkün.

Bugün verilerin ortaya koyacağı tablo da altının seyri açısından önem taşıyor. Bu noktada, dün ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının son dört ayın en düşük seviyesine gerilemesinin altın fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturmadığını gördük. Bugün açıklanacak olan ve son iki ayda oldukça güçlü bir performans sergileyen perakende satışların etki derecesinin biraz daha yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz."

KISA VADEDE BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
Ahlatcı Yatırım

Altın’ın rekor seviyeye ulaşmasının ardından açıklanan ekonomik veriler ve aşı gelişmelerinin yanı sıra dikkatlerin yeni teşvik paketlerine odaklanması yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıkarken, Dolar endeksindeki zayıf seyir ve artan talep ile birlikte Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketi gözlendi. Haftanın dördüncü işlem gününde ise Altın vadeli işlemlerindeki uzun pozisyonların azalması ve psikolojik destek seviyesi olan 2000 doların altına doğru geri çekilmenin hızlanması yatırımcılar üzerinde endişelere neden olurken, ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflığın devam etmesi ile Ons Altın’da 1900 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1955 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1970, 1980 ve 1995 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. 

Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1940, 1930 ve 1915 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

ONS ALTINDA 1937 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ
İntegral Yatırım Menkul

Ons Altın bu sabah forex piyasalarında 1954 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altında aşağı yönlü eğilimden sonra 22 günlük ortalama üzerinde toparlanma izliyoruz. Bu bağlamda 1937 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyrin sürmesi ons altının güçlenmesini destekleyecektir. Küresel piyasalarda takip ettiğimiz konu başlıkları ons altını destekle 1937 dolar seviyesindeki akıbet önemli olacak.

Altındaki toparlanmanın kalıcı olabilmesi için 1937 dolar seviyesindeki 22 günlük ortalamanın üzerine yeniden yükselmesi ve yerleşmesi gerekli. Bunu başarması takdirde yukarı hareket güçlenebilir. Aksi halde ilerleyen süreçte yeniden 1915 seviyesine doğru düşüş görebiliriz. 

Destekler: 1937 / 1922 / 1915 
Dirençler: 1942 / 1954 / 1962

TEPKİ ALIMLARI HENÜZ GÜÇ KAZANMADI
Meksa Yatırım

Ons altın kâr satışlarının sonrası tepki alımları görüldü. İlk destek 1.942-1.938 dolar seviyelerinde ve 1.920-1.906 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 1.920 dolar ve 1.906-1.863 dolar noktalarında görülüyor. İlk dirençler 1.962-1.966 ve 1.972 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 1.972 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler ise 1.993 ve 2.000 seviyelerinde. Tepki alımları henüz güç kazanmış görülmüyor.     


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