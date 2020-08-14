‹ Önceki Haber Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı Sonraki Haber › Altın fiyatlarında bu seviyelere dikkat! Altın fiyatlarında bu seviyelere dikkat!

Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

14.08.2020 - 11:22
Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Sanayi üretimi performansıyla dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması şöyle:

Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici.

Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, haziran'da da tekrarladı.

Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor.

Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.087 Değişim: -1,19% Hacim : 9.442 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.077 14.08.2020 Yüksek 1.096
Açılış: 1.094
7,3778 Değişim: 0,50%
Düşük 7,3269 14.08.2020 Yüksek 7,3805
Açılış: 7,3409
8,7198 Değişim: 0,48%
Düşük 8,6435 14.08.2020 Yüksek 8,7234
Açılış: 8,6781
462,37 Değişim: 0,29%
Düşük 458,69 14.08.2020 Yüksek 463,53
Açılış: 461,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.