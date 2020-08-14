‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında bu seviyelere dikkat! Altın fiyatlarında bu seviyelere dikkat! Sonraki Haber › Polonya ekonomisi resesyonda Polonya ekonomisi resesyonda

Hollanda ekonomisinde rekor daralma

14.08.2020 - 12:44
Hollanda ekonomisinde rekor daralma | Ekonomi Haberleri

Hollanda ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde rekor bir düşüşle bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 küçüldüğü bildirildi.

Hollanda İstatistik Bürosu (CBS) 2020 yılının ikinci çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınladı. CBS tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 küçülen GSYH'nin ikinci çeyrekte ise bir öncekine göre yüzde 8,5 azaldığı belirtildi.

Bunun 1987 yılından beri yapılan hesaplamalarda bir çeyrekte yaşanan en sert düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre de GSYH’nin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 küçüldüğü kaydedildi.

##$HABER_1463809$##

İkinci çeyrekte GSYH'deki düşüşün yarısından fazlasının, Kovid-19 krizi sürecinde yaşanan "hane halkı tüketim harcaması"ndaki keskin düşüşle bağlantılı olduğu ifade edilirken, yatırımlarda ve ticaret dengesinde de keskin bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

Ticaret, ulaşım, yiyecek-içecek ve depolama endüstrisi, işletme hizmetleri endüstrisi ve sağlık sektöründeki düşük üretimin, yaşanan rekor küçülmede büyük pay sahibi olduğu ifade edildi.

En son sert düşüşün finansal krizin yaşandığı 2009 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 küçülmeyle görüldüğü hatırlatıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.087 Değişim: -1,16% Hacim : 9.455 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.077 14.08.2020 Yüksek 1.096
Açılış: 1.094
7,3778 Değişim: 0,50%
Düşük 7,3269 14.08.2020 Yüksek 7,3805
Açılış: 7,3409
8,7198 Değişim: 0,48%
Düşük 8,6435 14.08.2020 Yüksek 8,7234
Açılış: 8,6781
461,82 Değişim: 0,17%
Düşük 458,69 14.08.2020 Yüksek 463,53
Açılış: 461,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.