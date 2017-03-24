Altın fiyatları zirveden geriledi

Altının ons fiyatı zirveyi gördükten sonra gerilerken, çeyrek altın 238 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları, Trump'ın sağlık yasa tasarısı hakkında yapılacak oylama öncesi dolardaki yukarı yönlü harekete paralel olarak geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,253.12 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 1,243.23 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,14 düşüşle 145 liradan işlem görürken; çeyrek altın 238 liradan, Cumhuriyet altını ise 980 liradan alıcı buldu.