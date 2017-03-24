Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı - CANLI İZLEYİN

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Zirvenin açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, Garenta Genel Müdürü Özgür Maraş ve Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen gerçekleştirdi.

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Zirvenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin bu yıl altıncı kez düzenlendiğini hatırlatarak, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen iş dünyası temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların zirve için geldiğini belirten Ateş, iyi bir program gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Katılımcılara ve sponsorlara teşekkür eden Ateş, “Bugün burada güven içerisinde olmamızı sağlayan komutanlarımız ve şehit olan askerlerimizi yad ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

2016’DA 330 BİN ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNE ÇALIŞTI

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ana sponsorluğunu üstlenen Garenta Genel Müdürü Özgür Maraş ise dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve iş yapış şekillerinin farklılaştığını söyledi. Dünyada ekonomileri etkileyen dört trendin olduğunu belirten Maraş, “Yeni teknolojiler, sürdürebilirlik, değişen tüketim tercihleri ve sahip olma alışkanlıklarıdır” dedi.

Otomobil sektöründe şirketlerin maliyetleri düşürmek için satın almanın alternatifi olan kiralama sektörüne yöneldiklerini ifade eden Maraş, bu sayede şirketlerin zaman, işletme ve sermaye yönetimi açısından avantajlar elde ettiğini kaydetti. Bu avantajlar sayesinde firmaların farklı projeler ve yenilikçi iş fırsatlarına daha fazla zaman bulduklarını ifade eden Maraş, 2030 yılına gelindiğinde satılan her 10 araçtan birinin paylaşım ekonomisi içinde yer alacağını belirtti. Garenta olarak müşterilerine yenilikçi bir şekilde hizmet sunduklarını ifade eden Maraş, müşteri deneyimlerini ön planda tuttuklarını kaydetti.

11 ilde 19 şubede toplamda 31 bini aşan araç parkı ile müşterilerine hizmet sunduklarını belirten Maraş, kiralamanın yanı sıra ikinciyeni.com sitesinden online açık artırma ile araç satışı yaptıklarını kaydetti. Kiralama sektörünün 2016’da 330 bin aracı geçtiğini ifade eden Maraş, kiralama şirketlerinin 2016’da 147 bin otomobil satın aldığının bilgisini paylaştı.

SAMSUNG’TAN AR-GE’YE 14 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise Samsung’un geçen yılı 89 ülkede 202 milyar dolar ciro ile tamamladığını söyledi. 325 bin çalışanlarının 70 binin AR-GE alanında çalıştığını ifade eden Yeğen, AR-GE yatırımları içinde 2016’da 14 milyar dolar yatırım yaptıklarını kaydetti. Televizyon, cep telefonu, buzdolabı, bellek ve çip pazarında dünyada birinci olduklarını belirten Yeğen, dünyada teknolojiyi belirleyen konumda olduklarını söyledi. Üç teknolojinin insanların hayatını belirleyeceğini ileri süren Yeğen, “Bunlar, nesnelerin interneti, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileridir.

Nesnelerin interneti sensörlerden ve robot teknolojilerinden oluşuyor. Samsung olarak 2020 yılında tüm ürünlerimizin birbirleriyle bağlantılı olmasını hedefledik” dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili güncel bilgileri www.uludagekonomizirvesi.org adresinden alabilirsiniz.

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