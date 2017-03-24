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Dolar 3.63 seviyesinde! Beklenti ne?

24.03.2017 - 09:26

Dolar fiyatları güne 3.63 seviyesinden başlarken, piyasalar dün yapılması planlanan ancak ertelenen ABD sağlık yasası oylamasını bekliyor.

Dolar/TL dün gün içinde genel olarak yatay hareket ettikten sonra akşam saatlerinde yönünü yukarı çevirip hafif yükselirken, piyasalar dün yapılması beklenen ancak ertelenen ABD sağlık yasası oylamasını bekliyor.

Dün saat 17.29'da 3.6221/3.6235 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.63 seviyesinden başladı. 

Dün aynı saatte 3.7643/3.7662 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7750/3.7771, 3.9070/3.9089 seviyesindeki euro/TL ise 3.9139/3.9164 seviyesinde işlem görüyor.

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KRİTİK OYLAMA BUGÜN

Bugün yapılacak oylama Trump'ın bundan sonra ele alması beklenen ekonomi hakkındaki yasa tasarılarına partisinden gelecek desteğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Aslında dün yapılması planlanan oylama bugüne ertelenmiş olsa da Kongre'den yeterli desteği alamaması da imkanlar dahilinde.

Bazı yatırımcılar Trump'ın Kongre'den geçirmeye çalıştığı ilk büyük tasarı olan sağlık yasasının yeterli desteği alamaması halinde küresel piyasalarda yükselişe neden olan Trump'ın vergi indirimleri ve kamu harcamalarını artırma vaatlerinin tehlikeye gireceğini düşünüyorlar.

Trump dün Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi parti üyelerine, yeni sağlık yasa tasarısına destek vermemeleri halinde Obama dönemi sağlık yasasında değişiklik yapmayacağını ve bundan sonra vergi reformuna odaklanacağını söyledi.

DOLAR 3.60-3.65 BANDINDA HAREKET EDEBİLİR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Piyasalar küresel anlamda bekleme modunda. Sağlık yasası oylaması bugüne ertelendi, bunun sonucu bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 2.43 seviyesine bir yükseliş oldu, dolarda güçlenme kura da hafif yükseliş olarak yansıdı. Yasanın geçememesi halinde Trump politikalarının uygulanabilirliği sorgulanır ki bu da dolarda değer kaybına neden olabilir. Ancak bu sorgulama biraz risk iştahının kaçmasına da neden olabilir. Dolar/TL'de 3.60-3.65 bandında hareket izleyebiliriz" dedi.

FONLAMA MALİYETİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

TCMB para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11.31 seviyesinde oluştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.78, valörde son işlemde yüzde 10.79 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.44, valörde son işlemde yüzde 11.48 seviyesindeydi.


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