Altın fiyatları 5 yılın zirvesinde

Altın fiyatları, İngiltere'de erken seçim kararının riskleri artırmasının ardından 5 ayın zirvesi yakınında dalgalandı.

Altın fiyatları, İngiltere'de erken seçim kararı, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşan ilk turu, Kuzey Kore'ye ilişkin gerginlik ve Suriye'deki savaş ile birlikte artab küresel siyasi risklere bağlı olarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Spot altın yüzde 0.2 düşerek Singapur saati ile 09:30'da ons başına 1,287.07 dolara geriledi. Metal Salı günü 1,289.76 dolar ile 4 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesinde kapandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmeleri için parlamento desteğini almak amacıyla 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

ABD para biriminin 10 önemli parakarşısındaki seyrin gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günü yüzde 0.5 düştükten sonra yatay seyretti.

Spot gümüş yüzde 0.3 düşüşle ons başına 18.2434 dolara inerken,platin yüzde 0.2 yükselişle ona başına 977.61 dolara ve palladyum yüzde 0.1 değer kazanarak ons başına 774.27 dolara çıktı.

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