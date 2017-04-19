En iyi altın tahmincisi: Altın yıl sonuna kadar...

Geçtiğimiz çeyreğin en iyi altın tahmincisi Intesa Sanpaolo: Altın yıl sonuna kadar 1,350 dolara tırmanabilir

Geçtiğimiz çeyreğin en iyi altın tahmincisi Intesa Sanpaolo SpA'ya göre altın fiyatları, hızlı enflasyon ile Rusya, Suriye ve Kuzey Kore'deki siyasi gerginliklerin etkisiyle yılı artıda tamamlayacak.

Intesa Sanpaolo analisti Daniela Corsini'ye göre değerli metalin fiyatı, Fed faiz artırımı nedeniyle yıl ortasında yönünü aşağı çevirerek, bu yıl V şeklinde bir dalgalanma gerçekleştirebilir. Corsini'ye göre altın, yıl sonunda 1,350 dolarlık bir zirve görebilir.

Söz konusu zirvenin görülmesi durumunda altın, Temmuz 2016 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine tırmanmış olacak. Değerli metalin fiyatı, enflasyon endişeleri ve jeopolitik kaygıların etkisiyle yüzde 12 arttı.

Milan'da Salı günü telefon ile gerçekleştirilen mülakatta “Piyasalar bu belirsizlikle ilgili olarak kesinlikle gerginliğini koruyacaktır.” diyen Corsini, “Ve eğer ABD'de ekonomik veriler güçlü kalmayı sürdürürse, altın enflasyon için hedge rolünü geri kazanacak” şeklinde devam etti.

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