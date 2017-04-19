Petrol ABD stok verisi sonrası kayıplarını korudu

Petrol fiyatları, ABD'de stoklardaki düşüş hızının yavaşladığını gösteren veri sonrası kayıplarını korudu

Petrol fiyatları, özel sektörün açıkladığı verinin ABD'de Petrol stoklarındaki azalmanın hızının yavaşladığını göstermesinin ardından, bir haftayı aşkın sürenin en düşük kapanışı civarındaki kayıplarını korudu.

Vadeli Petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta yüzde 1.5 düştükten sonra fazla değişmedi. Sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, ABD'de Petrol stokları geçen hafta 840,000 varil düştü. Çarşamba günü açıklanacak olan resmi verilerin, stokların 1.4 milyon varil düştüğünü göstermesi bekleniyor. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Kirill Molodtsov, ülkesinin OPEC öncülüğündeki üretim kısıntısı anlaşmasına uymakta olduğunu tekrarladı.

Petrol , Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu'nun (OPCE) bazı üyelerinin üretim kısıntısı anlaşmasının Haziran ayının ötesine uzatılmasına desteklerini açıklamasının ardından varil başına 53 doların üzerine ralli yaptı. ABD'de artan üretim, Enerji Enformasyon İdresi'nin önemli kaya Petrol ü sahalarındaki üretimin Mayıs ayında 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkacağı tahmininde bulunması ile birlikte, OPEC'in arz fazlasını kısmaya yönelik çabalarının etkisini azaltıyor.

Sydney'de Ayers Alliance Securities baş yatırım yetkilisi Jonathan Barratt, "Petrol , güçlü rallinin ardından daha ılımlı bir banda gevşiyor," dedi ve "Ham Petrol muhtemelen 50'li dolar seviyelerinde tutunacak. Üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasına ilişkin konuşmalar, gelecek ay yapılacak OPEC toplantısının yaklaşması ile birlikte fiyatları yukarı yönde destekleyebilir" şeklinde görüş bildirdi.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrol ü (WTI), Nymex piyasasında, yüzde 0.1 düşerek, Hong Kong saati ile 08:56'da varil başına 52.37 dolara indi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 66 altındaydı. Kontrat Salı günü 24 sent düşerek 52.41 dolar ile 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinden kapandı.

Haziran vadeli Brent Petrol ü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 5 sent düşerek varil başına 54.84 dolara indi. Fiyatlar Salı günü 47 sent ya da yüzde 0.9 düşüşle 54.89 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent Petrol ü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 2.07 dolar primli işlem gördü.

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