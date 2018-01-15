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Çeyrek altın ne kadar? ( 15 Ocak altın fiyatları )

15.01.2018 - 08:43 | Son Güncelleme : 15.01.2018 - 10:38

Altının ons fiyatı 4 ayın en yüksek seviyesini görürken, gram altın 162 liranın üzerine çıkarak 1,5 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 265 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendi. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak pozitif bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak uluslararası piyasaların kapanışında 161,3 liraya yükselmişti. 

Gram altın, yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla, 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNDE

Altının fiyatı doların başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyelerine gerilemesine paralel olarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,342.06 dolar ile 8 Eylül'den bu yana zirveyi gördükten sonra yüzde 0.2 artıda 1,340.72 dolarda bulunuyor.


Etiketler

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  • gram altın
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