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Meclisin gündeminde OHAL olacak

15.01.2018 - 08:36

TBMM'nin bu haftaki en önemli gündem maddesini Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir kez daha uzatılması olacak.

Meclis genel kurulu, haftaya denetimle başlarken, yarın sözlü soruların yanıtlanmasının ardından bazı uluslararası sözleşme ve anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

Genel Kurul'da 17 Ocak Çarşamba günü ise süresi 19 Ocak'ta dolacak olan OHAL'in uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresinin TBMM başkanlığına sunulması halinde, bu tezkere görüşülecek. OHAL, en son, 19 Ekim 2017 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmıştı.

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Partilerin grup toplantıları da her haftaki gibi yarın düzenlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, AKP'nin grup toplantısının kapalı bölümünde, taşeron işçilere kadro düzenlemesi hakkında AKP'li milletvekillerine bilgi vermesi bekleniyor.


Etiketler

  • TBMM
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