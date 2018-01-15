Dolar ne kadar? ( 15 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, euro karşısında 3 yılın en düşük seviyesini görürken, TL karşısında 3.75 seviyesinde hareket ediyor. Kritik haftada gözler Merkez Bankası'nda ve Fitch'de olacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarında daha şahin bir tonun hakim olmasından ve Almanya'da koalisyona ilişkin iyimserlikten destek bulan euro en yüksek 1.2239 seviyesini görerek 25 Aralık 2014 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Parite şu dakikalarda ise 1.2222 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL ise yeni haftaya 3.75 seviyesinden başlarken, saat 9.22 itibarıyla 3.7569 seviyesinde hareket etti. Kur gün içerisinde en yüksek 3.7590 seviyesini, en düşük 3.7464 seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesinin çok hızlı yükseldiğini belirten uzmanlar düzeltmenin kaçınılmaz olduğu görüşünde. Böyle bir durumda toparlanacak doların, TL üzerinde baskıya neden olabileceği ifade ediliyor.

##$HABER_1443384$##

DOLAR ENDEKSİ 3 YILIN DİBİNDE

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün 90.39'a kadar gerileyerek Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Endeks, saat 08:55'te 90,49'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/dolar 4.5875'ten işlem gördü.

KRİTİK HAFTADA BUNLAR TAKİP EDİLECEK

Piyasalar perşembe günü yapılacak TCMB toplantısına odaklandı. Bankanın faiz adımı atması beklenmiyor. 21 Kasım'dan bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlayan TCMB, son olarak, 14 Aralık'ta GLP faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'e yükseltmişti. Cuma günü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü açıklaması bekleniyor. (Önceki BB+ durağan, beklenti BB+ durağan)

Bugün ise tarım ÜFE, işsizlik (10:00) ve bütçe dengesi (11:00) verileri takip edilecek. Bu arada ABD piyasalarında "Martin Luther King Günü" dolayısıyla işlem yapılmayacak.

Etiketler