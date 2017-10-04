Altın fiyatları 2018'de ne olur?

Araştırma şirketi Metals Focus'un tahminine göre altın, 2018'de ortalama 1,400 dolar olacak.

Araştırma şirketi Metals Focus, makroekonomik zeminin değerli metal fiyatlarının 2018'deki seyri açısından pozitif olacağını açıkladı.

Metals Focus'a göre bu görüşün bir parçası olarak para politikalarının genişlemeci kalması önemli ve altın, bu koşullardan esas faydayı sağlayacak meta olacak. Bununla birlikte gümüş, ve kısmen platin de bir miktar olumlu etkilenebilir.

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Kurumun tahminlerine göre altın fiyatları 2018 yılında ortalama ons başına 1,400 dolar olacak. Gümüşün ise 2018 yılında ortalama fiyatı 20.60 dolar olacak.

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