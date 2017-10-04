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Binlerce aracını geri çağırıyor

04.10.2017 - 09:38

Fiat Chrysler, ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada, şirketin 2011-2014 yılları arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee modellerinde ortaya çıkan bir sorun yüzünden ABD'de 646 bin 394 aracının geri çağırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, söz konusu araçların "fren takviyesi korumalarına" su girmesi durumunda aşınmaya veya donmaya neden olabileceği ifade edilirken bunun fren fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Sürücülerin fren pedalında aşırı sertlik hissedebileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunu gözlemleyen sürücülerin de firmayla iletişime geçmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu modellerden Kanada'da 42 bin 304, Meksika'da da 21 bin 139 aracın geri çağrıldığı bilgisine yer verildi.


Etiketler

  • Fiat Chrysler
  • Dodge Durango
  • Jeep Grand Cherokee
  • fren takviyesi korumaları
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