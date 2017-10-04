Dolar ne kadar? ( 4 Ekim dolar fiyatları )

Güne düşüşle başlayan dolar fiyatları, jeopolitik riskler ve Fed beklentilerini takip ediliyor. KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, yakın dönemde 3,52 seviyelerine olan bir düşüşün alım fırsatı olabileceğini, 3,50’lerin altının görülmesinin ise zor olduğunu belirtti.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin altında daha sakin bir seyir izliyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 28 Eylül'de 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etti. Dolar/TL hafta başından itibaren ise daha sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5800 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.5665/3.5670 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 13.19 itibarıyla 3.5667 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.2003 seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1774 seviyesindeydi

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DOLAR ALMALI MI, SATMALI MI?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel bazda USD’nin rallisini sona erdirdiğini ve bir miktar realizasyona gittiğini gözlemliyoruz. Bundaki etkenlerin başında Trump’ın danışmanlarının Fed Başkan adayları kısa listesini 4 kişiye indirerek araştırmayı sonlandırmaları geliyor. Buna göre Trump’ın, öne çıkan adaylardan mevcut Başkan Janet Yellen, geçtiğimiz günlerde WSJ’de Trump’ın Fed Başkanlığı için görüştüğüne dair haber yapılan eski guvernörlerden Kevin Warsh, Trump’ın Ekonomi Danışmanı Gary Cohn ve mevcut Fed guvernörlerinden yine Trump’ın yakın zamanda görüştüğü Jerome Powell. Trump’ın bu dörtlü arasından önümüzdeki haftalarda bir seçim yapması bekleniyor. Bununla beraber, Cumhruiyetçiler’in vergi reformunun içeriğine ilişkin bazı değişiklikler yapabileceği, piyasaların bu hafta içerisindeki Fed konuşmalarını ve yoğun ABD veri takvimini beklemeleri de bunun sebeplerindendir. Fed Başkanı Janet Yellen bu akşam konuşacak ve ana içeriği para politikası olmayan konuşmada, eğer para politikasınadeğinirse son 2 konuşmada olduğu gibi enflasyondaki düşüklüğün geçici olduğu ve Fed’in %2 hedefini beklemeyebileceğine dair ifadeleri tekrarlaması beklenebilir. Bugünün diğer önemli verileri ise ADP ve ISM-H olmakla birlikte, Eylül ayına ilişkin dataların kasırga etkisi nedeniyle Pazartesi günkü ISM-I’nın alt endeksleri gibi geçici dalgalanmalar geçirmesi beklenebilir. Cuma günü de NFP verisi beklenecek ve orada da manşet istihdam artışında kasırga nedeniyle 80K’lık bir beklenti var. Asıl odak noktamız aylık bazda %0,3 artış göstermesi beklenen AHE olacaktır" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: TRY, enflasyondaki artışın daha fazla reel faiz gereksinimi ortaya koyabileceği ve carry cazibesinin azalabileceği endişesiyle zayıf bir eğilim sergiliyor. Özellikle çekirdek enflasyonun 13 yılın zirvesinde olması, enflasyon ve faiz denklemi açısından risk içeren bir durum ortaya koymaktadır. Bununla beraber, Kuzey Irak’a ilişkin jeopolitik gerginliğin sürmesi ve yüksek ihtimalle de yakın dönemde çözüm noktasından uzak olması TRY açısından bir baskı unsuru olmaya devam edebilir. Türk tahvillerine olan talep de azalmaktadır ve 10 yıllık tahvl faizinin %11 üzerinde, 2 yıllık tahvil faizinin ise %12 eşiğinde seyretmesi genel varlık fiyatlaması açısından sıkıntı yaratmaktadır. Faiz hassasiyeti, ABD tahvil faizleri ile olan ilişki açısından da geçerlidir. 10 yıllıkların tekrar %2,35 üzerine çıkması TRY’de 3,59 direncinin kırılmasına ve 3,62 – 3,65 aralığına hareketin oluşmasına yol açabilir. Yakın dönemde 3,52 seviyelerine olan bir düşüşün alım fırsatı olabileceğini, 3,50’lerin altının görülmesinin ise zor olduğunu düşünüyorum.

DOLAR SPEKÜLASYONLARLA GERİLEDİ

Güçlü ABD imalat sanayi verisinin ardından dün bir buçuk ayın zirvesini gören dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında düşünülenden daha az sıkılaştırma yanlısı birini seçeceğine yönelik spekülasyonla geriledi. Bu spekülasyon aralarında TL'nin de olduğu gelişmekte olan para birimlerinde artan risk iştahında belirleyici oldu.

Dolar endeksi güçlü ABD imalat verisinin ardından dün gördüğü bir buçuk ayın zirvesi olan 93.92'den gerileyerek 93.57'de bulunuyor.

Politico'da yayımlanan ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Fed başkanlığı için Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh yerine şuanki üyelerden Jerome Powell'a sıcak baktığını iddia eden haber dolardaki kazanımları sınırladı.

Warsh ve Powell, Fed Başkanı Janet Yellen'in görev süresi Şubat 2018'de sona erdiğinde yerini alabilecek güçlü adaylar olarak görülüyor. Powell para politikasında Warsh'e göre daha gevşetme yanlısı olarak görülüyor. Warsh geçmişte Fed'in tahvil alımlarını eleştirmişti.

Öte yandan bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar. Verinin ABD faiz kararları için önemli bir gösterge olacağını belirtiyorlar.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Enflasyonda yıllık bazda devam eden yükseliş ve dün gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz söylemleri kuru baskılayan diğer nedenler olmuştu.

Yükseliş eğiliminin devam ettiği TÜFE'de Eylül'de gıda hariç diğer tüm ana harcama gruplarında artış gözlenirken, yıllık enflasyon yüzde 11.20'ye yükseldi; çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine geldi.

Erdoğan, piyasa faizlerinin yüzde 20'yi yakaladığı bir dönemden geçildiğini, yüksek faiz sebebiyle enflasyonda düşüşün sağlanamadığını, yüksek faizin enflasyonu aşağı çekmeyeceğini vurgulayarak, "bunun kararını vermeleri" gerektiğini söyledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.00 seviyesinden gerçekleşirken valörde saat 1657'de son işlem yüzde 11.02 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.89 valörde saat 1657'de son işlem yüzde 11.92 oldu.

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