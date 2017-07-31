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Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar zirvede

31.07.2017 - 08:54

Altın fiyatları, güvenli liman talebini artırmasıyla yedi haftanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Altın fiyatları, Kore yarımadasındaki gerilimin altına olan güvenli liman talebini artırmasıyla ve doların birkaç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesiyle, yaklaşık yedi haftanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik B-1B bombardıman uçağı, Kore yarımadası üzerinde uçtu ve ABD'nin BM büyükelçisi Çin, Japonya ve Güney Kore'nin Pyongyang'ın Cuma günkü son füze denemesinden sonra daha fazla şey yapması gerektiğini söyledi.

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Spot altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 1.1 artışla art arda üçüncü haftayı da kazanımla bitirmesinin ardından seansın ilk işlemlerinde 1,270.98 dolar ile 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü ancak şimdi varil başına 1,268.55 dolarda bulunuyor.

ABD altının Ağustos teslimatı için vadeli fiyatı, yüzde 0.03 yükselişle 1,268.80 dolarda seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1.26 yükselişle 236 liradan, cumhuriyet altını ise 968 liradan alıcı buldu.

 


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