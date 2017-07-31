Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde!

Petrol fiyatları, bugün iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatları, sıkılaşan ABD ham petrol piyasasının ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üyesi Venezuela'ya karşı yaptırım tehditlerinin desteğiyle bugün iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Brent ham petrol vadeli fiyatı, günün erken saatlerinde varil başına 52.90 dolar ile 25 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.6 artışla varil başına 52.82 dolarda bulunuyor.

ABD hafif ham petrol vadeli fiyatı, yüzde 0.3 artışla varil başına 49.87 dolarda bulunuyor. ABD hafif petrolü, Eylül ve Ekim hariç, tüm vadelerde varil başına 50 dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor.

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Petrol fiyatları, OPEC ve başta gelen diğer petrol üreticilerin petrol piyasasını sıkılaştırmak için olası önlemleri ele aldıkları 24 Temmuz'daki son toplantısından bu yana yüzde 10'a yakın değer kazandı.

ABD, Venezuela'nın anayasa yapma yetkisine sahip Kurucu Meclis seçimine karşılık Venezuela'nın petrol sektörüne yaptırım uygulamayı düşünüyor.