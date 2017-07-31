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İki dev holding tek çatı altında birleşiyor

31.07.2017 - 09:20

Yazıcılar Holding, Özilhan Sınai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding, Yazıcılar Holding çatısı altında birleşecek.

Yazıcılar Holding, Özilhan Sınai Yatırım (ÖSYAŞ) ve Anadolu Endüstri Holding'nin (AEH), Yazıcılar Holding bünyesinde birleşmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Reuters'in haberine göre Yazıcılar Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre üç şirketin payları Yazıcılar Holding altında birleştirilirken, Yazıcılar Holding'in adı da Anadolu Endüstri Holding olarak değiştirilecek.

Yeni Anadolu Endüstri Holding; Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ'ın aktifindeki Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacak.

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Yazıcılar Holding ile AEH ve ÖSYAŞ'ın hissedar konumunda olduğu şirketler arasında Migros, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Adel Kalemcilik ve Coca Cola İçecek yer alıyor.

Açıklamaya göre Özilhan ailesi ile Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma yarı yarıya ortak olacağı AG Sınai Yatırım ve Yönetim adıyla ayrı bir şirket kuracak.

Kurulan bu şirket yeni Anadolu Endüstri Holding'de yönetim kurulunun yarısını göstereceği adaylar arasından seçtirme imtiyazı bulunan B grubu hisselere sahip olacak.

Yazıcılar Holding tarafından yapılan açıklamada, şirketlerde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğmasının beklenmediği ancak nihai kararın SPK tarafından alınacağı belirtildi.

Birleşme başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'na ağustos sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Analistler, planlanan birleşmenin Yazıcılar Holding hisselerindeki iskontoyu azaltacak olması nedeniyle olumlu olduğunu ifade ediyor.


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