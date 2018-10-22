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Yağışların az olması zeytin rekoltesini düşürdü

22.10.2018 - 11:35 | Son Güncelleme :
Yağışların az olması zeytin rekoltesini düşürdü | Sektör Haberleri

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yeri olan Hatay'ın Altınözü ilçesinde yağışların az olması rekolteyi olumsuz etkiledi.

Kalitesi ve kendine has aromasıyla zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bu yıl yağışların az olması rekolteyi olumsuz etkiledi. Amik Ovası'ndaki yaklaşık 15 milyon zeytin ağacının 5 milyon civarının ekili olduğu ve başta "Halhalı", "Savrani" ile "Sarı haşebi" gibi çeşitleriyle ön plana çıkan ilçe bu sezon az yağış aldı.

Yağışların az olması zeytin üretimine olumsuz yansıdı. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 50'sinden fazlasının zeytinlik alan olduğunu söyledi.

Hasat sezonunun gelmesiyle ilçede tatlı bir telaşın başladığını ancak yaşanan rekolte düşüşünün üreticileri olumsuz etkilediğini belirten Uygur, "Geçen yıl 60 bin ton zeytinden yaklaşık 15 bin ton zeytinyağı üretildi. Bu seneye baktığımızda rekoltede ciddi bir düşüş var. Şu an bizim tarım teşkilatımızın tahminlerine göre 30 bin ton zeytin bekliyoruz. Yüzde 50'ye yakın bir düşüş bu." dedi.

Uygur, Altınözü ilçesinde üretilen zeytinyağının coğrafi işaret olarak tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Üretici Abdulgani Sarı da verimin bu yıl çok düşük olduğunu ifade ederek, "Yağış az olduğu için verim bu sene çok düşük. Zeytinlerimiz döküldü. Kendi bahçemden geçen sene 2 ton aldım, bu sene 250-300 kilogram civarında ancak alırım." dedi.

Zeytinyağı üreticisi Mehmet Tahir Bayrakçı ise verimdeki düşüşün zeytinyağı fiyatlarını etkilemesini beklediklerini söyledi.

Geçen yıl zeytinde çok iyi verim alındığını anlatan Bayrakçı, "Bu yıl kuraklık yüzünden taneler dökülüyor veya kuruyor. Geçen yıl kendi fabrikamdan 20-30 ton yağ aldım, bu yıl 10-15 ton civarında bekliyorum. Yani üretim yarıya indi. Litresi geçen yıl 14-15 iken bu yıl belirlediğimiz fiyat da 17-18 liradan yukarı yani 20 liraya kadar çıkar." dedi.

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