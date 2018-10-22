‹ Önceki Haber Sigorta şirketleri 15.6 milyar TL tazminat üstlendi Sigorta şirketleri 15.6 milyar TL tazminat üstlendi Sonraki Haber › Yağışların az olması zeytin rekoltesini düşürdü Yağışların az olması zeytin rekoltesini düşürdü

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

22.10.2018 - 11:30 | Son Güncelleme :
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Ekim'de iki ihale düzenlenecek.

##$HABER_1449937$##

İlk ihaleyle 2 yıl (658 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı, diğer ihalede ise 5 yıl (1280 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Sigorta şirketleri 15.6 milyar TL tazminat üstlendi Sigorta şirketleri 15.6 milyar TL tazminat üstlendi Sonraki Haber › Yağışların az olması zeytin rekoltesini düşürdü Yağışların az olması zeytin rekoltesini düşürdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.682 Değişim: -1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.682 22.10.2018 Yüksek 97.406
Açılış: 97.216
5,6692 Değişim: 0,31%
Düşük 5,6222 22.10.2018 Yüksek 5,6920
Açılış: 5,6514
6,5054 Değişim: -0,18%
Düşük 6,4927 22.10.2018 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5172
222,73 Değişim: -0,11%
Düşük 221,86 22.10.2018 Yüksek 223,53
Açılış: 222,98
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.