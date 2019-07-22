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Örnek fındık bahçelerinde verim 200 kilograma çıktı

22.07.2019 - 16:20
Örnek fındık bahçelerinde verim 200 kilograma çıktı | Sektör Haberleri

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, fındık alınmaya başlayan örnek bahçelerin bazılarında dönüm başına verimin 200 kilograma kadar çıktığını bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, TTB tarafından "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden ve farklı sistemlerle dikimi ile oluşturulan örnek bahçelerin bir kısmında bu yıl ekonomik fındık hasadı yapılacağını belirtti.

Projenin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere sektörle ilgili bazı kurum ve kuruluşların katkıları ve Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak 2014'de uygulamaya konulduğunu aktaran Ergan, "Türkiye'ye örnek olan proje kapsamında kurulan 63 bahçenin bir kısmında fındık tahmin edilen zamandan önce, 6 yılın ardından ekonomik olarak ürün vermeye başladı. Üreticinin gereken önemi gösterdiği için 2 yıl öncesinden de fındık alınmaya başlayan bahçelerin bazılarında dönüm başına verim 200 kilograma kadar çıktı." ifadelerini kullandı.

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Ergan, borsa olarak verim ve kaliteyi arttırmak için 15 yıldan beri çalışmalar yaptıklarını işaret ederek, dönüm başına üretimin son yıllar ortalaması ile 60-70 kilograma kadar indiği Trabzon'da yaşlanmış bahçelerin sökülerek yeniden tek dal, ikili, sıralı ve aşılı fidan gibi farklı sistemlerle dikilmesi ile soruna çare arayıp örnek olmaya çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını bildirdi.

"ÖRNEK OLMAK İÇİN BU PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Fındıkta dünyanın en büyük üretici ve satıcısı olmasına rağmen 720 bin hektarlık bir bahçeye sahip Türkiye'de, ortalama verimin dönüm başına 100 kilogramın altına kadar düştüğüne dikkati çeken Ergan, şunları kaydetti:

"Daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok kazanma fikrinden hareketle örnek olmak için bu projeyi hayata geçirdik. Gelinen noktada projemiz birçok resmi ve özel kuruluşlar tarafından da desteklenirken, üreticilerin de bir kısmı bahçelerine daha sık girmeye ve çalışmaya başladı. Bu tablo genele yansıdığı zaman Türkiye daha çok üretip, daha çok satarak fındıktan daha çok kazanacak bir konuma gelecek demektir."

Ergan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 8 Ağustos Perşembe günü Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki Ömer Ustaömeroğlu'na ait bahçede "Ekonomik Fındık Hasadı" töreninin yapılacağını da duyurdu. 


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